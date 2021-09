Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de aproape doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași, iar mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada, scrie Ziarul de Iași. Copila a decedat, duminica seara, la spital, iar acum polițiștii au deschis o ancheta. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, pe…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Lețcani și Podu Iloaiei. Se pare ca șoferul bause inainte de a se urca la volan, iar intr-o curba a facut o menevra greșita, autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat. Autoutulitare a luat foc. Pasagerul din dreapta a fost proiectat…

- Un incendiu violent a izbucnit, miercuri, intr-un bloc din cartierul bucureștean Rahova. Imobilul cuprins de flacari se afla pe Calea Rahovei, pompierii intervenind la fața locului cu 10 autospeciale de stingere și 3 autoscari. Locatarii blocului au fost evacuați, fiind formate de urgența echipe mixte…

- O vijelie puternica a lovit localitatea Valea Ilvei, din județul Mureș. Un copac a fost doborat de puterea vantului și a cazut peste un cort in care se afla o familie, venita la un fesival organizat in zona. Doi copii de 5 și 6 ani și mama lor au fost prinși sub arborele prabușit. Pentru […] The post…

- Camelia Potec, presedinta Federatiei de Natatie, a plecat de urgenta din Japonia, de la Jocurile Olimpice, vineri, imediat ce a primit vestea ingrozitoare. Tatal ei de 67 de ani a fost gasit fara suflare in locuința. Era singur cand a suferit un atac de cord. „Cu durere in suflet, familia aduce la cunostinta…

- Forțe de ordine impresionante au fost mobilizate luni in județul Iași, dupa ce o fetița de 8 ani a plecat de acasa. Dupa o zi și o noapte de cautari, minora a fost gasita. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, luni, cu privire la faptul ca o minora de 8 ani a plecat, in cursul dimineții, […] The post…

- Un barbat din Neamț a ajuns cu insuficiența renala severa la spital dupa ce, timp de un an, a luat pastile antiinflamatorii preventiv anti-COVID. Barbatul are 52 de ani și, de doua zile, a fost transferat pe secția de Nefrologie a Spitalului Clinic Constantin Ion Parhon din Iași. El risca sa nu-și recupereze…

