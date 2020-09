Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Hong Kong se confrunta cu un val de furie și critici, dupa ce o fetița de 12 ani a fost trantita la pamant și arestata in timpul protestelor de duminica. Mama fetiței a declarat ca fiica sa se afla in zona pentru a-și cumpara materiale pentru pictura, scrie The Guardian.

- Inregistrarea video arata cum ofițerii se indreapta spre un grup de oameni, printre care se afla și o fetița, care insa se da la o parte și incearca sa fuga. Un polițist o prinde și o trantește la pamant, in vreme ce alții il ajuta sa o imobilizeze. Arestarile au loc in contextul in care Hong…

- Politistii din Timis au intocmit dosar penal pentru loviri si alte violente, dupa ce doi parinti l-au batut si l-au trantit la pamant pe un adolescent care le-ar fi lovit fiica cu o minge, relateaza News.ro.Incidentul s-a intamplat intr-un parc din localitatea Parta, judetul Timis. O fetita…

- O fata de trei ani a fost ridicata în aer de catre o rafala de vânt, dupa ce s-a încurcat în coada unui zmeu, relateaza BBC. Incidentul a avut loc la un festival de zmee din Hsinchu, Taiwan. Aceasta a ajuns din nou la pamânt, în brațele celorlalți participanți…

- Una dintre figurile importante ale mișcarii pentru democrație la Hong Kong, Agnes Chow, a fost arestata luni împreuna cu alte noua persoane ca urmare a aplicarii legislației privind securitatea naționala impusa în iunie de Beijing în acest teritoriu, a declarat o sursa din cadrul poliției,…