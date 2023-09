Fetiță de 11 ani, bătută cu sălbăticie de două colege – totul a fost filmat Doua eleve de 12 ani au fost filmate in timp ce loveau o alta adolescenta, sub privirile colegilor impasibili, care se amuzau de suferința acesteia, in curtea unui liceu din Hunedoara. O femeie din Hunedoara s-a prezentat, marți, la sediul Poliției municipiului Hunedoara, impreuna cu fiica sa in varsta de 11 ani, pentru a reclama ca adolescenta a fost batuta cu salbaticie, chiar in curtea unui liceu din Hunedoara. „Femeia a reclamat faptul ca in data de 5 septembrie 2023 a primit pe telefonul mobil o filmare in care este redat momentul in care cele doua fete o lovesc pe fiica sa. Minora a relatat… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

