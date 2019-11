Fetiță de 10 ani, lovită de un autoturism în timp ce traversa strada O familie a fost la un pas de tragedie. Fata in varsta de 10 ani a fost lovita de un autoturism, astazi, in Arad, cand traversa straga neregulamentar. Tanara a scapat, din fericire, cu rani ușoare. Accidentul s-a produs pe strada Poetului din Arad, in jurul orei 11.40. Minora in varsta de 10 ani traversa […] Articolul Fetița de 10 ani, lovita de un autoturism in timp ce traversa strada a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

