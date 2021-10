Turneul de reintoarcere al fetelor sexy de la trupa Pussycat Dolls – KImberly Wyatt, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts și Carmit Bachar – a avut de suferit din cauza pandemiei. Insa Kimberly a declarat ca va incepe in septembrie 2022 și ca reuniunea trupei Pussycat Dolls merge inainte! “Nimeni nu mi-a spus ca a fost anulat, insa imi pastrez speranța ca in septembrie 2022 va incepe, asta daca nu se mai schimba ceva. Sunt nerabdatoare sa ma intorc. Simt ca sunt in forma, sunt pregatita pentru asta. Fanii o merita. Ne-au susținut mereu. Trebuie sa mergem acolo și sa facem ce facem…