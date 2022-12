Federatia Romana de Volei (FRV) i-a premiat pe cei mai buni sportivi ai anului 2022 in cadrul unei gale organizate la Camera de Comert si Industrie Bucuresti. Cei mai buni jucatori au fost desemnati Rodica Buterez (CSM Targoviste) la feminin si Adrian Aciobanitei (Chaumont Volley-Ball 52) la masculin. „E un an are a adus lucruri pe care le consideram bune. E adevarat ca este loc si de mai bine. Insa am reusit sa ne calificam la un Campionat European atat la fete, cat ...