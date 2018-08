Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de elevi si profesori din localitatea ucraineana Reni, regiunea Odesa, au fost, marti, 31 iulie 2017, oaspetii Bibliotecii Judetene "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud, in cadrul taberei "Acasa la noi", program organizat de Despartamantul Nasaud al ASTRA si finantat de Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud.…

- ♦ Compania cu afaceri de 373 de milioane de euro in 2017 are in derulare un proiect de investitii de 22 de milioane de euro in fabricile din Timisoara si Brasov ♦ Ursus Breweries are peste 1.400 de angajati si detine trei fabrici si o microberarie in Cluj-Napoca.

- In perioada 14–15 iunie, la Falticeni s-a desfasurat editia a II-a a Conferintei Nationale „Dinastia Lovinestilor".In deschiderea manifestarii, corul "Glasul Bucovinei" al Scolii de Subofiteri Jandarmi "Petru Rares" din Falticeni a sustinut un program de ...

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 839 (1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Traim in era vitezei si trebuie sa devenim pe zi ce trece mai productivi, insa avem momente cand simtim ca nu le putem face pe toate in acelasi timp. Stimularea gandirii este cea mai buna forma, prin care putem accesa si alte laturi ale creierului nostru, stimulandu-ti capacitatile intelectuale! Acum,…

- Florin Bratu (38 de ani), antrenorul lui Dinamo, a fost invitat in emisiunea Tribuna Zero, moderata de Ovidiu Ioanițoaia la Europa FM, și a vorbit despre obiectivele pe care "alb-roșii" le au in sezonul viitor. "Vor fi ceva achiziții in pauza, dar nu foarte spectaculoase, in limita bugetului pe care…

- Presedintele Coreei de Sud, Moon Jae-In, ar putea participa la potentialul summit intre liderii de la Washington si Phenian, Donald Trump, respectiv Kim Jong-Un, programat sa se desfasoare pe data de 12 iunie, au anuntat oficiali sud-coreeni, informeaza site-ul postului BBC News.