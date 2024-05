Stiri pe aceeasi tema

- Cluj-Napoca va vibra pe ritmuri de folk in 7-8 iunie 2024 ! Festivalul, ajuns la a patra ediție, propune o serie de 12 concerte atractive cu artiști clujeni și din țara, nume consacrate ale folkului sau artiști cu un stil fusion.

- Mai e mai putin de o luna pana la TIFF.23, Festivalul International de Film Transilvania, care va avea loc la Cluj-Napoca intre 14 si 24... The post „Dogman”, filmul lui Luc Besson deschide TIFF.23. Cu ce oferte vine a 23-a editie a Festivalul International de Film Transilvania? appeared first on Special…

- Trei studenți din Timișoara și Cluj-Napoca au caștigat cea de-a treia ediție a RESPO CITY Aceștia au impresionat juriul de specialitate proiectand reamenajarea Halei Minda, din Reșița, cladire industriala inclusa in patrimoniul local și care a reprezentat amplasamentul pe care toți studenții au trebuit…

- La 107 ani de la nașterea genialului pianist și compozitor roman de renume mondial Dinu Lipatti, Festivalul-Concurs Național Premiile Muzicale Dinu Lipatti revine cu o noua ediție dedicata tinerelor talente ale muzicii clasice. Dupa 1 an de absența din constrangeri bugetare, pianul lui Lipatti de la…

- Cu ocazia celebrarii Nopții Europene a Muzeelor, ediția 20 aniversara, centrele culturale, muzeele și galeriile universitaților din Cluj-Napoca iși vor deschide porțile publicului in cea mai lunga Noapte dedicata Muzeelor, din luna mai.

- Organizația Studenților Basarabeni din Timișoara organizeaza cea de-a 24-a ediție a Festivalului Cultural Zilele Basarabiei. Echipa de organizare a evenimentului și-a propus sa promoveze cultura basarabeana prin intermediul unei game largi de activitați, precum expoziții de pictura și fotografie, prestații…

- Cea de-a III-a ediție a expoziției de arta din cadrul proiectului „Artiști in devenire”, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, in colaborare cu Liceul de Arte „Balașa Doamna”, va invita la cea de-a III-a ediție a expoziției de arta din cadrul proiectului „Artiști…

- Unul din cele mai iubite si apreciate competitii ce vizeaza traditia si folclorul banatean se pregateste de o noua editie. Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in perioada februarie – iulie 2024 cea de-a XVII-a ediție a Festivalului – Concurs Lada cu Zestre. Județul Timiș aduce…