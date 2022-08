Vin, muzica, atmosfera mirifica, spectacol culinar, zdrobitul strugurilor cu picoarele, de acestea au avut parte cei prezenti la Prima editie a Festivalului Vin In Vie.„Vinul si muzica inveselesc inima omului. Si mai mult decat amandoua iubirea de intelepciune.” Sub acest motto s-a organizat duminica in localitatea Lompirt, in apropiere de Zalau evenimentul intitulat Vin in Vie.Cei prezenti au putut gusta mancare traditionala, sarmale facute in foi de vita de vie cu ingrediente magice, cu dragoste si au degustat vinurile realizate printr-un proces unic din podgoriile magurei din Simleu Silvaniei.…