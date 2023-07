Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 19 mai, 10 voluntari sosiți din Olanda (printre care se numara trei cetațeni romani), se alatura misiunii de cautare pe raul Mureș. Signi Zoekhonden va interveni pe parcursul zilei cu o echipa profesionista de scafandri, sonare și cinci caini de cautare cadavre pe apa. Aceștia sunt special dresați…

- O echipa de politisti din Arad s-a deplasat, luni, in Ungaria, unde autoritatile au gasit in raul Mures, in zona localitatii Mako, cadavrul unui copil, care ar putea fi una dintre victimele disparute dupa rasturnarea unei barci cu 12 oameni in zona Periam din judetul Timis.

- Trupul baietelului disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam din judetul Timis, a fost gasit in Ungaria, in apropierea localitatii Mako. Cadavrul a fost transportat la serviciul de Medicina Legala din Szeged (Ungaria) si urmeaza sa…

- Barca rasturnata pe Mures: A fost gasit trupul baietelului disparut / Acesta a ajuns in Ungaria, in zona localitatii MakoTrupul baietelului disparut dupa ce o barca in care se aflau 12 persoane s-a rasturnat in raul Mures, in zona localitatii Periam din judetul Timis, a fost gasit in Ungaria, in…

- Cautarile celor doi adulti si doi copii in raul Mures, dati disparuti, dupa ce duminica seara barca in care se aflau s-a rasturnat, au fost reluate joi. Sunt 25 de pompieri din judetele Timis si Arad care participa la misiune si 5 scafandri, potrivit news.ro.Cautarile au loc in zona localitatii Periam…

- ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE ALERTA pe raul Mureș: O barca cu 12 oameni, printre care si copii s-a rasturnat in apa, in Timiș. Patru persoane DISPARUTE In cursul serii de duminica, 30 aprilie, o barca in care…

- O barca in care se aflau 10 persoane s-a rasturnat in raul Mures, duminica seara, iar pompierii au intervenit pentru salvarea acestora. Opt persoane au fost gasite, insa alte patru sunt inca disparute. Pompierii din Arad au sosit in sprijinul colegilor lor din Timis.Accidentul a avut loc in zona…