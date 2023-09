Festivalul Național „Ecoul Pietrei Craiului” din Zărnești împlinește 10 ani. Programul complet al evenimentului Festivalul Național de Muzica și Dans „ Ecoul Pietrei Craiului ” revine in perioada 29 septembrie – 1 octombrie 2023, cu EDIȚIA ANIVERSARA, pe scena Casei de Cultura a orașului Zarnești, marcand astfel „10 ani de ECOU”! Copii și tineri talentați din peste 20 de județe ale țarii se avor aduna, in perioada 29 septembrie – 1 octombrie, la Casa de Cultura din Zarnești, in cadrul ediției jubiliare a Festivalului Național de Muzica și Dans „Ecoul Pietrei Craiului”. „Celebram impreuna 10 ani de cand Festivalul Național Ecoul Pietrei Craiului aduna in inima țarii, anual, peste 20 de județe, devenind astfel… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

