Gorjul și Targu Jiul sunt, am putea spune, incepand de marți, 25 octombrie, in sarbatoare. Incepe a 27-a ediție a Festivalului de muzica populara „Maria Latarețu”. Așa ca, lumea buna a cantecului popular, numind aici specialiștii și interpreții acestuia, se aduna la Gorj pentru un eveniment de excepție. In fapt, este un omagiu adus marii interprete a muzicii populare, Maria Latarețu, cea care canta Mai ții minte tu, draga Marie… Marți, 25 octombrie, incepand cu ora 12:00, va avea loc la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Doina Gorjului” preselecția soliștilor vocali și instrumentiști care…