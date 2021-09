Festivalul Enescu: Basistul Avishai Cohen și dirijorul John Axelrod în concert la Sala Radio Iubitorii muzicii au prilejul intalnirii, duminica, la Sala Radio, in cadrul Festivalului George Enescu, cu basistul Avishai Cohen si dirijorul John Axelrod, alaturi de Orchestra Simfonica Bucuresti si de muzicieni faimosi la nivel international. Potrivit unui comunicat de presa, concertul, care a fost singurul epuizat din seria Muzica Secolului XXI, prezinta muzica contemporana semnata de Avishai Cohen, Gabriela Montero, Jose Maria si Fazil Say. Isi dau concursul Avishai Cohen – contrabas si voce; Elchin Shirinov – pian; Roni Kaspi – tobe; Gabriela Montero – pian; Jose Maria Gallardo – pian;… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

