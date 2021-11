Stiri pe aceeasi tema

- Nikolaos Papadopoulos și focșanenii de la Provincialii vor canta pe scena Ateneului Popular „Maior Gh. Pastia” la Festivalul Florentin Delmar. Recitalul va avea loc, sambata, dupa Gala Laureaților din cadrul Festivalului Delmar, la ora 18. Ediția din acest an a Festivalului Florentin Delmar va debuta,…

- Ediția din acest an a turului ciclist „Mausolee pe bicicleta” se va desfașura pe parcursul a doua zile in care vor fi organizate evenimente de promovare a patrimoniul din județul Vrancea, ridicat in cinstea eroilor din Primul Razboi Mondial – Mausoleele Eroilor de la Focșani, Soveja, Maraști și Marașești.…

- Ediția a III – a a Festivalului de Teatru Tanar “Ora de Teatru”, care va avea loc in șase localitați din județul Vrancea (Focșani, Odobești, Panciu, Pufești, Soveja și Vidra), in perioada 02.09.2021 / 05.09.2021, va oferi persoanelor interesate din aceste localitați posibilitatea de a participa la ateliere…

