Festivalul de la Avignon se pregătește pentru ediția din 2021 A 75-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Avignon se va desfașura in perioada 5 — 25 iulie 2021. Evenimentul iși propune sa ștearga trista amintire a acestei veri lipsite de spectacole. Pregatiri pentru 2021 Din cauza crizei sanitare, unul dintre cele mai mari și reputate evenimente dedicate... The post Festivalul de la Avignon se pregatește pentru ediția din 2021 appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

