Festivalul de Film de la Cannes, ediție specială. Când va avea loc și cum se va desfășura Festivalul Internațional de Film de la Cannes ar fi trebuit sa aiba loc in luna mai, dar a fost amanat din cauza pandemiei de COVID-19. Chiar daca nu va putea fi organizata cu mult fast, o ediție speciala a festivalului se va desfașura in curand. Festivalul de Film de la Cannes ar fi trebuit sa aiba loc in primavara acestui an, dar a fost amanat din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19. Organizatorii au sperat sa poata organiza cea de-a 73-a ediție a festivalului in vara, dar situația nu a permis acest lucru. Insa succesul celorlalte festivaluri de renume care au avut loc, mai mult… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

