Festivalul de Film de la Cannes: A fost anunţat programul 'dincolo de ziduri' al secţiunii Semaine de la critique Sectiunea paralela Semaine de la Critique din cadrul Festivalului de Film de la Cannes si-a dezvaluit joi programul ''dincolo de ziduri'', selectie de filme care beneficiaza de eticheta ''Semaine de la critique 2020'' in absenta editiei din acest an, relateaza AFP. Dupa ce Festivalul de Film de la Cannes si-a prezentat miercuri ''Selectia oficiala 2020'', o lista de 56 de filme care vor putea profita de aceasta eticheta pentru o expunere maximala, Semaine de la Critique urmeaza acest exemplu. Consacrata descoperirii noilor talente din industria cinematografica,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii festivalului de la Cannes au anuntat miercuri seara cele 56 de lungmetraje din selectia oficiala. Contrar obiceiului, titlurile nu au fost impartite in sectiunile mult-cunoscute, ci au fost anuntate intr-o ordine aleatoare, organizatorii invitand publicul global sa-si imagineze in ce sectiune…

- Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Francois Ozon si Naomi Kawase se numara intre filmele selectate anul acesta de organizatorii Festivalului de la Cannes pentru a purta eticheta „Cannes 2020“ si a fi prezentate in cadrul evenimentelor de gen ce vor avea loc in toamna acestui an.

- Semaine de la Critique, ACID si Quinzaine des realisateurs, sectiunile paralele ale Festivalului de Film de la Cannes, si-au anulat editiile de anul acesta, se arata intr-un comunicat comun, scrie Le Figaro.

- Sectiunile paralele ale Festivalului de la Cannes - Semaine de la Critique, Quinzaine des Realisateurs si ACID Cannes - au anuntat printr-un comunicat comun publicat miercuri pe site-urile lor oficiale ca isi anuleaza editiile din 2020. "In urma anuntului facut de presedintele Republicii Franceze luni,…

- Filmele incluse in selectia oficiala a celei de-a 73-a editii a Festivalului de Film de la Cannes vor fi anuntate de Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, in prezenta lui Pierre Lescure, presedintele evenimentului, pe 16 aprilie, la cinematograful UGC Normandie din Paris,

- Festivalul de Film de la Cannes continua pregatirile in ciuda epidemiei Covid-19 si a faptului ca autoritatile franceze au prelungit pana pe 31 mai perioada in care adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise. Organizatorii au transmis vineri ca selectia oficiala va fi anuntata pe 16 aprilie,…

- Filmele incluse in selectia oficiala a celei de-a 73-a editii a Festivalului de Film de la Cannes vor fi anuntate de Thierry Fremaux, delegatul general al festivalului, in prezenta lui Pierre Lescure, presedintele evenimentului, pe 16 aprilie, la cinematograful UGC Normandie din Paris, in cadrul unei…

- Festivalul de Film de la Cannes continua pregatirile in ciuda epidemiei Covid-19 si a faptului ca autoritatile franceze au prelungit pana pe 31 mai perioada in care adunarile mai mari de 5.000 de oameni sunt interzise. Organizatorii au transmis vineri ca selectia oficiala va fi anuntata pe 16 aprilie.