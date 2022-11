Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Național de Interpretare Vocala și Instrumentala „LIRA” este unul dintre cele mai prestigioase concursuri la nivel național, iar in perioada 18-20 octombrie se va desfașura cea de-a X-a ediție a acestuia pe scena Casei de Cultura din Tautii Magheraus. Sunt 10 ani de cand Festivalul Muzical…

- Duminica 6 noiembrie 2022, la Sala de Spectacole Unirea din localitatea Tașnad are loc Festivalul Interjudețean de folclor „Dragu-mi-i cantu’ și jocu’!” ediția a XXII- a, organizat de Primaria și Consiliul Local al Orașului Tașnad, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale…

- Vineri, 14 octombrie, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Tulcea organizeaza o noua editie a Bursei Locurilor de Munca, conform unui comunicat de presa transmis marți. Evenimentul va avea loc la Tulcea, incepand cu ora 9.30, in foaierul Casei de Cultura a Sindicatelor, Piata Independentei,…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj se alatura din nou Casei de Cultura a Municipiului Calafat pentru deja tradiționalul moment „Dolju-n bucate“, in cadrul Festivalului „Roadele toamnei“, joi, 29 septembrie 2022, ora 13:30. S-au implicat in organizarea evenimentului…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și in parteneriat cu Informația TV Satu Mare, a organizat joi 22 septembrie 2022, la Centrul Multicultural Poesis lansarea volumului „Monografia Țarii Oașului – repertoriul…

- Doua zile de sarbatoare in acest weekend in Asuaju de Sus, la ediția cu numarul 51 a Festivalului “Targul Cepelor”. Cu o istorie veche, Targul Cepelor aduna in Asuaju de Sus an de an gospodari și tineri din Țara Codrului. Prezent la eveniment, Doru Lazar, vicepreședinte Consiliul Județean Maramureș…

- Mașini de aproape un milion de euro au fost expuse duminica in centrul Sucevei, in cadrul primei ediții a Off Road Max Bucovina - 4X4 Show.Inca de sambata dupa-amiaza, de cand au fost aduse pe esplanada Casei de Cultura, uriașele vehicule au atras numeroși vizitatori, iar duminica, in ziua anunțata…