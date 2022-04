Celebrul festival de muzica Coachella incepe vineri, pentru prima data din 2019, cu sute de mii de persoane asteptate in California, in momentul in care cazurile de Covid-19 cresc in Statele Unite. Evenimentul are loc in doua weekendu-uri de cate trei zile si da startul concertelor de vara. Pe afis, anul acesta, se afla Billie Eilish, Harry Styles si The Weeknd, precum si Swedish House Mafia. Editia 2020 a festivalului a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, si doi ani de anulari haotice, cu schimbari de date de concerte. Dupa trei ani de intrerupere, Coachella este vazut ca un eveniment-test…