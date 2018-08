Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Limbii Romane, celebrata in țara la data de 31 august, va fi sarbatorita astazi și in orașul Intorsura Buzaului, printr-un program derulat la Casa orașeneasca de Cultura, cu incepere de la ora 14.00. Evenimentul este organizat de catre Cercul ASTRA „Oliviu Bobeș” din Intorsura Buzaului. Potrivit…

- Un politist de frontiera din Republica Moldova a reusit, prin propriile metode, sa duca dresajul canin la nivel de arta, adica sa faca patrupedul sa joace in piese de teatru. Ghenadie Rotaru se ocupa de dresajul cainilor din adolescenta, nu ii plac cartile de specialitate existente si de aceea, prin…

- Aproximativ 360 de artiști din țara, dar și din Republica Moldova, sunt așteptați pe scena Festivalului de folclor „Ciobanașul” ce va avea loc la inceputul lunii septembrie, la Intorsura Buzaului. Printre invitații speciali ai ediției din acest an se numara indragitele interprete de muzica populara…

- 59,51% din totalul candidaților din județul Covasna care au susținut probele examenului de bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2018 au promovat examenul, conform datelor de dinainte de contestații. Pe primul loc pe județ in ceea ce privește media la aceasta sesiune se afla un elev de la Liceul Teoretic…

- Zeci de tineri cu dizabilitați motorii, participa zilele acestea la tabara malteza organizata in apropierea localitații covasnene Valcele. Tabara, manifestare cu tradiție, este derulata de Secretariatul General al Serviciului de Ajutor Maltez in Romania (SAMR), in stransa colaborare cu filiala din Sfantu…

- Luni, 18 iunie a.c., polițiștii din Intorsura Buzaului au reușit sa o identifice pe minora de 17 ani, din Intorsura Buzaului, care disparuse de acasa inca de vineri. Familia acesteia a sesizat poliția in noaptea de vineri spre sambata, iar in scurt timp mai multe echipe formate din polițiști, jandarmi,…

- Cea de-a XXIII-a ediție a concursului interdisciplinar dedicat elevilor de clasa a patra din județ, organizata de catre Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna, și-a stabilit caștigatorii. Ediția din acest an a fost dedicata Centenarului Marii Uniri, au transmis organizatorii. Competiția este organizata…