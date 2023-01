Stiri pe aceeasi tema

- Perioada premergatoare slavitului praznic al Intruparii Mantuitorului Iisus Hristos aduce bucurie, lumina și pace in sufletele tuturor celor ce primesc darul colindului prin care se vestește Nașterea Domnului. Intre cei care au cunoscut aceasta binecuvantare se numara credincioșii prezenți sambata,…

- Infractori la ei acasa, doi dintre cei mai importanți constructori din Austria incaseaza netulburați miliarde de lei, anual, in Romania. Deși opereaza de mult timp in țara noastra iar principala lor sursa de venit este banul public, interesul statului roman pentru a verifica legalitatea afacerilor lor…

- Incepand din aceasta toamna, Primaria Singeorz-Bai are in sfarșit in administrare unul din cele 7 izvoare ale orașului-stațiune. Celelalte șase sunt de ani de zile pe mana privaților, mai exact pe mana firmei care administreaza și unul dintre hotelurile din stațiune. Asta in condițiile in care izvoarele,…

- Cea de-a 17-a editie a Sofia LGBTI Community Fest va avea loc la Sofia in perioada 5-18 decembrie, a anuntat organizatia non-profit Bilitis, care organizeaza festivalul care va avea timp de doua saptamani. Programul sau include mai multe evenimente axate pe probleme LGBTI si feministe. Fii…

- In perioada 2 - 6 noiembrie are loc Festivalul de Proza Contemporana, ediția a II-a, prin care Editura Litera celebreaza doi ani de la apariția colecției „Biblioteca de Proza de Contemporana”.

- Sambata, 22 octombrie, s-a incheiat cea de-a IX-a ediție Saptamana Teatrului Tanar. Festivalul a reunit la Teatrul „George Ciprian” unii dintre cei mai talentați tineri artiști și publicul buzoian de toate varstele.

- „Festivalul berii – 2022”, care era programat sa aiba loc in Piata Constitutiei, in perioada 21 – 29 octombrie 2022, a fost anulat de organizatori, potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei „Va anuntam ca evenimentul „Festivalul berii – 2022″ programat a se desfasura in Piata Constitutiei, in…

- Banca nationala nu poate sa nu creasca dobanzile atat timp cat creste inflatia, a afirmat, luni, purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, mentionand ca in ultimul trimestru al anului ar fi trebuit sa intram pe o usoara traiectorie descendenta, dar nu este inca momentul unei