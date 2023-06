Stiri pe aceeasi tema

- Articolul Recital cameral dedicat sarbatoririi personalitații lui Dimitrie Cantemir, la Centrul Cultural „Alexandru Marghiloman” din Buzau, pe 9 iunie se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Vineri, 9 iunie 2023, violonista Diana Jipa și pianistul Ștefan Doniga vor susține la Centrul Cultural și…

- ,,Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au bucuria sa anunțe artiștii care vor face posibila povestea festivalului „Buzaul lui Marghiloman”, ediția a III-a, ce se va desfașura in gradina Vilei Albatros in perioada 13- 16 iulie. Așa cum am promis de la…

- In perioada 13- 16 iulie 2023, in gradina Vilei Albatros din Parcul Marghiloman se va desfașura ediția a treia a festivalului „Buzaul lui Marghiloman”, eveniment organizat de Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Potrivit unui comunicat de presa al organizatorului,…

- Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” anunța ca primul apel de proiecte din Buzau dedicat tinerilor regizori de teatru, Co-Laborator, a ajuns la final. „Teatru la Conac”, un teatru tanar cu și pentru oameni tineri, care iși desfașoara activitatea in Sala…

- Articolul Spectacol de teatru, organizat de Primaria Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”, pe 13 mai, la Vila Albatros se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” au bucuria sa va anunțe…

- Articolul Primul apel de proiecte Co-Laborator dedicat tinerilor regizori de teatru s-a incheiat cu succes in Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” anunța finalizarea primului apel de proiecte Co-Laborator,…

- Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” ii invita pe buzoieni la o noua ediție a Festivalului de caricatura. De fapt, este vorba despre cea de-a III-a ediție, care va avea loc in perioada 27-28 mai, in gradina Vilei Albatros din parcul Marghiloman, sau in interiorul vilei, daca vremea…

- Articolul ANUNȚ Seniorii buzoieni, invitați sa discute cu un medic reumatolog, pe 15 martie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria Municipiului Buzau, prin Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” invita seniorii buzoieni, miercuri, 15 martie 2023, de la ora 18:00 la…