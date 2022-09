Festivalul berii 'Oktoberfest' revine în Munchen după o pauză de doi ani Festivalul berii Oktoberfest de la Munchen (sudul Germaniei) s-a deschis sambata dupa ce a fost anulat timp de doi ani la rand din cauza pandemiei de COVID-19, potrivit AFP, informeaz[ Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

