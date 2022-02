Ferrari se așteaptă la creșteri masive ale afacerilor, după vânzările record de anul trecut Constructorul italian de automobile sportive Ferrari a anuntat ca profitul sau operational va creste in acest an, dupa un an 2021 cu rezultate financiare solide si un numar record de 11.155 de autovehicule livrate, transmite Reuters. Firma controlata de familia Agnelli mizeaza in acest an pe un rezultat EBITDA cuprins intre 1,65 si 1,70 miliarde de euro, in crestere fata de unul de 1,53 miliarde de euro inregistrat in 2021. Rezultatul de anul trecut a fost in linie cu prognoza de 1,52 miliarde euro furnizata anterior de Ferrari si reprezinta o crestere de 34% comparativ cu 2020. Tot anul trecut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

