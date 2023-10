Ferrari permite clienților bogați din SUA să plătească pentru bolizii de lux cu criptomonede Ferrari a inceput sa accepte plata in criptomonede pentru mașinile sale pe piața americana și va extinde acest sistem in Europa in urma cererilor venite din partea clienților instariți. Marea majoritate a companiilor de top, inclusiv Tesla, s-au ferit de criptomonede, deoarece volatilitatea Bitcoin și a altor tokenuri le face nepractice pentru comerț. Reglementarile disparate […] The post Ferrari permite clienților bogați din SUA sa plateasca pentru bolizii de lux cu criptomonede first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Constructorul italian Ferrari a inceput sa accepte plata cu criptomonede pentru automobilele sale sportive in SUA si va extinde aceasta schema si in Europa, ca urmare a solicitarilor venite de la clientii sai instariti, a declarat sambata, pentru Reuters, directorul de marketing de la Ferrari.

