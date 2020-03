Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari a anuntat si-a inchis fabricile de la Maranello si Modena, atat divizia de masini de oras, cat si sectia care se ocupa de monoposturile de Formula 1, din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza motorsport.com.Decizia a fost din cauza unor intreruperi in lantul de aprovizionare cu…

