- Neymar (31 de ani), liderul echipei naționale a Braziliei, il așteapta cu brațele deschise pe Carlo Ancelotti (64) ca selecționer. Italianul ar urma sa preia Selecao in vara lui 2024, cand ii va expira contractul cu Real Madrid. Pare cert ca Brazilia va fi urmatoarea echipa din CV-ul lui Carlo Ancelotti,…

- Sorin Cartu s-a aratat profund dezamagit de jucatorii nationalei U21. Fostul presedinte de la Universitatea Craiova a declarat ca fotbalistii pe care Emil Sandoi a mizat in atac, anume Louis Munteanu, Alexi Pitu si Octavian Popescu, au avut evolutii extrem de modeste. Romania U21 a fost invinsa categoric…

- Presa braziliana asigura ca CBF are deja acceptul antrenorului italian Carlo Ancelotti, care ar putea dirija mutarile de la federația braziliana inca de la 1 ianuarie 2024, in paralel cu a pregati Real Madrid, conform unui plan deja bine stabilit. Carlo Ancelotti impaca și capra și varza. Nici nu pleaca…

- Antrenorul lui Real Madrid, Carlo Ancelotti (63 de ani), este dorit insistent de naționala Braziliei. Italianul declara de curand ca vrea sa duca la capat contractul cu campioana Europei, valabil pana in 2024. Ednaldo Rodrigues, președintele Federației Braziliene de Fotbal, se declara optimist și lasa…

- Ciclistul german Nico Denz (Bora-Hansgrohe) a castigat etapa a 14-a a Turului Italiei, desfasurata sambata, pe ploaie, intre localitatile Sierre si Cassano Magnano, pe distanta de 194 km. CITESTE SI Danezul Holger Rune l-a invins pe norvegianul Casper Ruud și s-a calificat in finala turneului…

- Carlo Ancelotti a vorbit despre viitorul sau, dupa umilinta suferita de Real Madrid cu Manchester City, scor 0-4, din returul semifinalelor UEFA Champions League. „Galacticii” au iesit din cursa pentru apararea trofeului si castigarea pentru a 15-a oara a Ligii Campionilor. Pep Guardiola si-a luat revansa…

- Carlo Ancelotti, 63 de ani, este numarul 1 pe lista federației braziliene, italianul e dorit selecționer de federația de la Rio. In cazul in care el ramane la Real Madrid, Selecao va fi pregatita aproape sigur de Fernando Diniz, caștigatorul campionatului Carioca in acest an cu Fluminense In decembrie,…

- Ednaldo Rodrigues (69), președintele Federației Braziliene de Fotbal, a admis public ca-l vrea pe Carlo Ancelotti (63) selecționer al Selecao. Cu Brazilia fara selecționer permanent dupa Campionatul Mondial din Qatar, la finalul caruia Tite a plecat de la carma echipei, conducatorii Federației sunt…