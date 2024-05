Stiri pe aceeasi tema

- Romania a intrat in viteza turbo la capitolul investiții, iar proiectele de infrastructura vor schimba, in cațiva ani, fața țarii noastre. In 2024, fondurile alocate investițiilor sunt cu 70% mai mari fața de aceeași perioada din anul 2023, iar asta se vede ”in teren”. In cursul acestui an vom circula…

- Romania se numara printre tarile membre UE cu cele mai importante cresteri ale productiei industriale din blocul comunitar, arata datele publicate la 15 aprilie, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Premierul Ciolacu iși valideaza strategia de investiții, pe masura ce producția industriala a Romaniei inregistreaza o creștere notabila in 2024. Potrivit datelor publicate de Eurostat, țara noastra inregistreaza o creștere de 2,7%, situandu-se printre liderii Uniunii Europene in acest domeniu. Investițiile…

- De la preluarea mandatului la șefia Guvernului, Marcel Ciolacu a reușit sa mobilizeze resursele țarii pentru investiții ce au atins un nivel fara precedent pentru ultimii 5 ani. Investițiile in infrastructura constituie, in prezent, „locomotiva” dezvoltarii Romaniei, sprijinind in același timp atat…

- In cadrul ultimei sesiuni a Adunarii Generale a Academiei Romane, prestigioasa instituție și-a actualizat componența, alegand prin vot secret mai mulți membri noi, atat corespondenți, cat și de onoare. Printre aceștia, se numara și ilustrul Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica,…

- Șocul din sectorul energetic a afectat puternic firmele romanești. Aproximativ trei sferturi dintre acestea (72%) raporteaza o creștere mare a cheltuielilor cu energia, in comparație cu firmele din SUA (30%). Șocul a generat o reacție: 96% dintre firmele din Romania au implementat strategii de atenuare…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 189,3 miliarde de lei in 2023, in crestere cu 16,6%, comparativ anul anterior, potrivit datelor Institutului National de Statistica.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, la Palatul Victoria, o intrevedere cu prim-ministrul Lituaniei, Ingrida Simonyte, context in care care s-a declarat increzator in continuare in parteneriatul bilateral in cadrul UE, NATO si in formatele economice si de aparare regionale, cum ar fi Initiativa…