Fermierul Ștefan Muscă: „Grupurile de investiții nu mai cumpără cu hectarul, preiau fermele” Fermierul Ștefan Musca din Teleorman avertizeaza cu privire la situația grea in care se afla agricultorii din Romania, care falimenteaza unul cate unul. “Pana la sfarșitul anului, circa 200.000 de ferme mici și mijlocii ar putea sa ajunga in insolvența, fara masuri de susținere din partea statului”. Fara capitalizare și in condiții de seceta, fermierii romani trec printr-unul dintre cele mai grele momente din activitatea lor. Din pacate, nici premisele pentru anul viitor nu sunt deloc bune, campania de semanat din aceasta toamna fiind compromisa in mare parte. “Fermierii merg la banci și sunt… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

