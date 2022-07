Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca intențiile ministrului Agriculturii Petre Daea sunt bune, transpunerea in practica lasa de dorit. Așa de exemplu, este cazul programului „De trei ori subvenția”, de care se legau speranțele atator fermieri. Nu de alta alta, dar intre timp, mulți s-au trezit excluși de la acest program creat…

- CEC Bank in parteneriat cu Fondul de Garantare a Creditului Rural lanseaza finanțarile pe baza subvențiilor APIA pe 3 ani. Astfel, fermierii vor putea obține de 2,7 ori subvenția anuala APIA pentru cultivarea suprafețelor, in baza adeverinței APIA aferenta primului an și cu garanția FGCR. „Agricultura…

- Firmele care doresc sa imbunatateasca performanta economica a noilor afaceri pe care le administreaza vor putea obtine fonduri nerambursabile in valoare maxima de 200.000 lei in cadrul celei de-a treia editii a programului Start-Up Nation, lansata ieri, potrivit Agerpres. Conform unui comunicat al Ministerului…

- Premierul Nicolae Ciuca a convocat, marti la Palatul Victoria, prima sedinta a Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura. Comitetul, constituit din reprezentanti ai mai multor ministere, a analizat efectele produse de schimbarile climatice…

- Cum acum se pun bazele viitorului Plan National Strategic (PNS) al Romaniei, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a ținut sa precizeze, și inca nu de puține ori, ca va acorda o atenție deosebita tinerilor fermieri, ale caror activitați sa devina cu adevarat rentabile. De anul…

- Agenția pentru Intervenții și Plați pentru Agricultura (AIPA) a atentionat ca pe 10 iunie expira termenul de solicitare a subvențiilor per cap de animal. Crescatorii de animale sunt așteptați sa depuna cererile pentru subvenții pentru anul 2022, la serviciile teritoriale AIPA. „Solicitarile se pot depune…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Centrul Județean Bacau (APIA Bacau) a desfașurat in perioada 1 martie – 16 mai 2022 Campania de primire a cererilor unice de plata pentru anul in curs. Pana la 16 mai 2022 s-au primit aproximativ 16.000 cereri, totalizand o suprafața de peste 172.000…

Problema incendiilor de vegetație: Ce trebuie sa faca fermierii pentru a nu pierde subvenția de la APIA Alina Crețu, director executiv al Asociației Producatorilor de Porumb din Romania a vorbit la…