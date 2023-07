Stiri pe aceeasi tema

- O interpelarea parlamentara adresata noului ministru al Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu-„Busi”, a scos in evidența o aberație incredibila privind acordarea subvențiilor catre fermieri. „Trebuie sa pastrezi o suprafața de teren necultivata de 5% din totalul suprafeței cultivate, ca sa…

- Fermierii romani nu mai vor sa auda de ministrul Agriculturii, Petre Daea, mai ales dupa ultima țeapa pe care le-a dat-o recent prin intermediul unei ordonanțe de urgența. Rețeta lui Daea: Una spune fermierilor și altceva comunica la Guvern Guvernul Romaniei, la propunerea ministrului Agriculturii și…

- Ciuca vrea masuri urgente pentru fermierii romani. Pe cine pune presiune Ciuca vrea masuri urgente pentru fermierii romani. Pe cine pune presiune Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, la intalnirea de vineri de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii Petre Daea, masuri urgente pentru a sprijini…

Prim-ministrul Nicolae Ciuca i-a cerut, la intalnirea de vineri de la Palatul Victoria, ministrului Agriculturii Petre Daea, masuri urgente pentru a sprijini fermierii romani.Premierul Romaniei a solicitat solutii urgente la problemele cu care se confrunta fermierii si procesatorii, semnalate inclusiv…

- Fermierii romani organizeaza astazi proteste de amploare in mai multe zone ale țarii. Vineri, ei iși vor duce utilajele in fața unor instituții, dar și la punctele de trecere a frontierei. Agricultorii sunt revoltați de faptul ca autoritațile nu-i protejeaza in crizei provocate de razboiul din Ucraina.…

- A inceput marele protest al fermierilor. Acestia au iesit deja cu tractoarele pe strazi si se indreapta catre locurile in care vor protesta. Sunt decisi sa blocheze vamile si marile orase. Agricultorii vor paraliza patru vami si portul Constanta, dar vor protesta si in fata sediului Comisiei Europene…

