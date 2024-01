Fermierii și agricultorii NU renunță la proteste. Oamenii sunt de 15 zile în stradă: Mă culc plângând, mă scol plângând "Sa mergem sa vedem ce cerem noi și ce ne rezolva danșii. Eu nu ma las manipulat pentru ca eu mananc cu o singura lingura", a declarat un agricultor in varsta de 83 de ani."Ma culc plangand, ma scol plangand ca mi-e dor de copii, mi-e dor de nepoți. Ma, nu mai faceți circ, ma. Atata ne umiliți și ne batjocoriți. Sa plecam, sa ne lasam țara. Ma, uitați-va in oglinda, ma. Coborați-va in realitatea, ma. Mi-o ramas parul in strainatate de dorul copiilor. De ce-s platiți, ma? Sa vin eu din Bistrița sa fac ordine in minister. Pai nu va este rușine, ma?", a afirmat un fermier bistrițean."Ne-au marit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

