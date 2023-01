Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Centrul Judetean Dambovita a reusit, pana la sfarsitul lunii decembrie 2022, sa autorizeze la plata 21.911 de cerei unice dintre cele 23.075 eligibile in acest an. Astfel, 94,96 % dintre fermierii damboviteni au primit sprijinul…

- Anul agricol 2022/2023 sta sub semnul hazardului, daca nu se va tine cont de mediul extrem de volatil, in conditiile in care agricultura autohtona depinde in perioada urmatoare de cerere si oferta, de mediu politic si logistica, dar si de vreme, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania…

- Canotoarele Simona Radis si Ancuta Bodnar, componente ale echipajului romanesc de dublu vasle feminin W2x , au primit distinctia de "Echipajul feminin al Anului" la World Rowing Awards 2022. Premiul a fost acordat de World Rowing, Federatia Internationala a Canotajului.Odata cu aceasta performanta,…

- Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeana. Țara noastra, impreuna cu Ucraina și Georgia, a primit statut de observator in cadrul Tratatului Comunitații Transporturilor. Despre asta anunța, pe canalul sau de Telegram, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, potrivit…

- Centrul Cultural Vrancea, prin serviciul Școala Populara de Arta, a participat cu experții și cursanții claselor Pian la Concursul Național de Interpretare pentru Pian ,,Lirika’’, ediția a V-a, organizat de Școala de Arte ,,Janina Badici’’ din București. Concursul este dedicat pianiștilor amatori și…

- Fermierii din Vaslui se confrunta cu o lipsa acuta a hranei pentru animale, astfel ca au ajuns sa cumpere porumb din Ucraina. La 150 de dolari tona, prețul este la jumatate fața de cat se vinde in Romania. Fermierii vasluieni resimt efectele secetei prelungite de peste an, cea care a facut ca hrana…

- Chindia Targoviște și FC Botoșani au evoluat vineri seara in uvertura etapei a XVI – a, prima a returului SuperLigii Romaniei la fotbal. Confruntarea care s-a desfașurat pe stadionul ”Ilie Oana” din Ploiești s-a terminat cu scorul de 2 - 2.

- Din cauza secetei din acest an, furajele și cerealele nu s-au facut, iar acum fermierii din județul Galați se plang ca la iarna nu vor avea cu ce sa-și hraneasca animalele. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…