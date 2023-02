Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a pus in dezbatere publica structura anului scolar 2023-2024, in contextul in care cursurile ar urma sa se desfasoare potrivit vitoarelor legi ale educatiei, aflate insa inca in elaborare. Ministerul propune ca noul an scolar sa inceapa in 11 septembrie si sa se incheie in 21 iunie…

- Un accident rutier s-a produs in dimineata zilei de miercuri, in Somcuta Mare, Calea Mireșului. Au fost implicate un camion si un autoturism. In urma impactului dintre cele doua vehicule, unul a ajuns in șanț, celalalt tot in sant, dar pe cealalta parte a drumului. Source

- Conducerea societații Vitafoam Romania SRL Luduș aduce la cunoștința publicului interesat organizarea dezbaterii publice privind solicitarea de actualizare a autorizației integrate de mediu pentru "Fabrica de spume poliuretanice", pe un amplasament din localitatea Luduș, strada 1 Mai nr. 34. "Activitatea…

- Vești bune pentru fermierii și agricultorii romani! In 2023 se vor acorda mai multe tipuri de subvenții și ajutoare menite sa susțina agricultura romaneasca. Odata cu intrarea in anul 2023, Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) implementeaza Planul Național Strategic (PNS) 2023-2027.…

- La data de 11 decembrie, la ora 05.33, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin apel 112 de un barbat cu privire la faptul ca, in localitatea Satulung, o persoana se afla pe mijlocul drumului național 1C. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 29 de ani din județul…

- Primaria comunei Lapuș organizeaza cea de-a doua ediția a Targului de Craciun „Feerie de iarna”, pe parcursul a trei zile, in perioada 16-18 decembrie 2022, intre orele 16:00 si 21:00, in parcul din centrul localitatii. Meșteri populari, producatori locali, delicatese, colinde strabune, artiști, decorațiuni…

- In aceasta perioada, toți copiii sunt invitați sa participe la concursul cu tema "Cea mai frumoasa scrisoare pentru Moș Craciun". Concursul se desfașoara in perioada 6-20 Decembrie 2022, iar participanții sunt invitați sa depuna scrisorile in cutiile poștale instalate in Autobuzele Moșului. Pe fiecare…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca a incheiat ieri, pe 30 noiembrie 2022, plațile in avans pentru acest an. De maine, 2 decembrie 2022, APIA demareaza plata finala a subvențiilor agricole aferente acestui an. La plata in avans a subvențiilor, APIA a virat 1,247 miliarde…