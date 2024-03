Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca protestul fermierilor de la Targu Mureș, cu care a avut discuții, luni, se suspenda. „Au ințeles ca eu nu vreau decat sa ii ajut și sa lucram impreuna pentru a dezvolta agricultura și procesarea romaneasca!”. Ministrul Barbu a fost prezent astazi la…

- Zi cruciala pentru miile de protestatari din toata țara. Fermierii care au fost numiți instigatori au ajuns la Ministerul Agriculturii, acolo unde au fost convocați de Florin Barbu. La inceputul discuțiilor ministrul și-a schimbat discursul și a spus ca de fapt fermierii raman tot fermieri. Revolta…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- Danut Andrus a declarat sambata ca ministrul Agriculturii si-a asumat mai multe masuri care fusesera solicitate de protestatari. Printre solicitari s-a aflat si masura amanarii ratelor, Andrus explicand ca este vorba de “acea ordonanta de urgenta care se afla la avizare in Consiliul Concurentei cu…

- „Am avut discutie cu toate formele asociative. Incepand de luni incepem discutiile pe revendicarile pe care dansii le au. A fost solicitarea acestor asociatii sa ii las pana vineri sa discute cu toti membrii din tara si ulterior, de luni, sa ne intalnim si sa punem in practica prin actele normative…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca protestul la care participa și unii agricultori nu are legatura cu sfera de competențe a ministerului pe care il conduce, insa va incerca sa puna umarul la o soluție pentru problemele invocate.„Legat de protestul “spontan” al transportatorilor la care…

- Protestatarii vor sa blocheze Capitala și amenința ca vin cu tractoarele in fața Guvernului. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține ca pana in acest moment nu a primit nicio revendicare de la fermieri, precizand ca deja s-a stabilit o intalnire cu reprezentanții Asociației Fermierilor pentru…