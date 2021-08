Stiri pe aceeasi tema

- The National Weather Administration (ANM)has issued a Code Orange warning of heat and high thermal discomfort in force on Monday in the counties of Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti and Dolj, where highs are expected to get to 41 degrees Celsius. Also, all throughout today, a Code Yellow of similar…

- Cosmin Mladin și Dani Copil, capii gruparii din Arad care facea trafic de țigari in Vestul Europei, s-au predat vineri poliției, relateaza Antena3 . Ei erau dați in urmarire intr-un dosar in care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabanda cu țigari și spalare de bani.…

- Meterolorii anunta, marti, un val de caldura in intreaga tara, pana miercuri seara, iar in 30 de judete va fi cod galben sau cod portocaliu, cu temperaturi care vor ajunge la 39 de grade. ”Valul de caldura se va intensifica si se va extinde in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic va fi ridicat,…

- Meteorologii au emis pentru joi și vineri o avertizare de canicula pentru intreaga țara. Astfel in 7 județe din vestul țarii va fi Cod roșu, in alte 11 Cod portocaliu, iar in restul țarii va fi Cod galben. Maximele vor ajunge la 39-41 de grade. Potrivit ANM, Codul roșu este valabil joi și…

- Meteorologii se așteapta ca joi, 24 iunie, sa se inregistreze cele mai mari temperaturi din istoria masuratorilor din Romania, pentru aceasta luna, in zonele din vestul țarii. „Temperatura maxima poate atinge 40 de grade Celsius”, spune Administrația Naționala de Meteorologie. „Maine (n.red. 24 iunie)…

- Romania's National Weather Administration (ANM) issued on Wednesday a Code Red Heat Warning valid on Thursday and Friday in seven counties in the west and northwest of the country, as well as Code Yellow and Code Orange warnings of thermal discomfort and rapidly changing weather valid for the rest…

- ANM transmite ca Romania va avea parte de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat. Judetul Satu Mare este Cod rosu de canicula. Astfel, zonele afectate de Codul rosu vor fi județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj și Maramureș. Meteorologii au explicat și ca…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de averse și vant, valabila marți pana la ora 22.00 in județele Tulcea, Galați, Braila și Vaslui. O alta avertizare Cod portocaliu, valabila miercuri, vizeaza partea de vest a țarii, unde se va inregistra un val de caldura. Potrivit ANM, marți,…