Fermierii din Constanța amenințați cu armele de către trupele SAS In timpul manifestației de astazi, 13 ianuarie, organizata de transportatori și fermieri in municipiul Constanța, situația a devenit extrem de tensionata, culminand cu un incident periculos in care un participant a incercat sa forțeze trecerea baricadele cu mașina in zona protestului, asta dupa ce alte capete de tractor trecusera deja. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, forțele de ordine au intervenit ferm, somand șoferul sa opreasca și sa respecte restricțiile impuse pentru siguranța publica. Cu scopul de a preveni orice incident sau pericol pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul public, Compartimentul de Relații Publice al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța este abilitat sa comunice urmatoarele:In seara de 13 ianuarie a.c, in timpul protestului transportatorilor din municipiul Constanța, unul dintre participanții la trafic…

- Poliția reacționeaza dupa incidentele de la protestele din Constanța: 'Arma avea muniție neletala!'IPJ Constanța susține ca arma purtata de un luptator de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale la protestul transportatorilor din județ avea muniție neletala.„Ca urmare a imaginilor aparute in spațiul…

- Transportatorii și fermierii care protesteaza pe Centura Capitalei și in țara se vor intalni miniștrii și reprezentanții unor instituții publice, urmand sa poarte discuții pe fiecare domeniu in parte. Intalnirile vor avea loc astazi dupa urmatorul program: Ora 12.00 – Ministerul Agriculturii Ora 13.00…

- CARAȘ-SEVERIN – Reprezentanții ISU Caraș-Severin au mai aplicat și 17 avertismente unitaților turistice și de alimentație publica – aflate in pregatiri de Revelion – prinse calcand stramb in materie de securitate la incendiu! Daca pana acum nu ați auzit de vreo amenda data cuiva pentru nerespectarea…

- Femeia decedata intr-o casa cuprinsa de incendiu, in comuna Gornesti, descoperita de pompierii militari dupa stingerea focului, in data de 6 noiembrie, a fost victima unui omor, cel mai probabil in urma unui jaf, o persoana banuita de aceste fapte fiind identificata si arestata preventiv, a anuntat,…

- Reamintim ca, la data de 5 aprilie 2014, la ora 22.40, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU "Dobrogealdquo; a fost anuntat prin Sistemul Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 de izbucnirea incendiului la restaurantul Beirut, aflat pe bulevardul Tomis, din municipiul Constanta. Reprezentantii ISU…

- Dupa tragedia de la 2 Mai, ministrul de Interne a cerut Poliției din Constanța sa se reorganizeze. Insa acest lucru se pare ca nu s-a intamplat. Sindicatul Europol atrage atenția asupra numarului limitat de aparate de radar, dar și asupra altor probleme. Sindicaliștii susțin ca la momentul actual, polițiștii…

- Un accident grav s-a produs joi in localitatea Ocna de Sus, in care au fost implicate doua autoturisme si un autocamion, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita.Din primele date, in urma accidentului au rezultat 5 victime, 4 adulți și 1 copil de un an și doua luni. O persoana care…