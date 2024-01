Fermierii amenință că-și închid afacerile dacă nu primesc revendicările cerute Este a doua zi de protest, iar fermierii și transporatorii indura frigul, strigandu-și nemulțumirile. In cazul in care nu-și primesc revendicarile, fermierii anunța ca sunt dispuși sa-și inchida afacerile sau chiar sa paraseasca țara. Ce probleme au cu adevarat fermierii? Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru PUTEREA, I onut Lucian Cercel, președintele cooperativei agricole ”Bunastarea Fermierului” a vorbit despre problemele cu care se confrunta fermierii. Printre principalele probleme cu care se confrunta aceștia se numara scumpirile dar și consecințele generate de razboiul din Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

