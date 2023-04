Stiri pe aceeasi tema

- Dan Hurduc, fermier si cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de…

- Dan Hurduc, cultivator de cereale, sustine ca problema majora este ca agricultorii nu-si pot vinde marfa, ca Portul Constanta este suprasolicitat. El a explicat ca Ucraina produce de trei, patru ori mai multe cereale decat Romania, iar tara noastra nu poate suporta logistic cantitatile de cereale venite…

- Demisia intervine chiar in ziua in care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski se afla in prima sa vizita oficiala la Varsovia de la inceputul razboiului. Henryk Kowalczyk a declarat ca a decis sa renunte la functie din cauza deciziei Comisiei Europene de a prelungi importurile fara taxe vamale pentru…

- Demisia anunțata miercuri, potrivit Reuters, vine dupa ce guvernul de la Varșovia nu a reușit deocamdata sa rezolve problemele fermierilor polonezi, nemulțumiți de faptul ca granele sosite din Ucraina le-au invadat piața și au coborat substanțial prețurile. Ministrul polonez al agriculturii Henryk Kowalczyk…

- Fermierii din Romania, Bulgaria și Polonia sunt afectați de afluxul de cereale din Ucraina dupa ridicarea taxelor vamale decisa de Uniunea Europeana in urma invadarii țarii de catre Rusia. Comisia Europeana a anunțat ca ii va sprijini pe acești fermieri, cu o „rezerva de criza” in valoare de 56,3 milioane…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat liderului PSD Marcel Ciolacu sa il retraga urgent din functie pe ministrul Agriculturii Petre Daea, din cauza modului „dezastruos" in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana". El a adaugat ca ii va cere comisarului pentru Agricultura…

- Europarlamentarul REPER Dacian Ciolos i-a solicitat, vineri, presedintelui PSD, Marcel Ciolacu, sa il retraga de urgenta din functie pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, „pentru modul dezastruos in care a negociat compensatiile de la Comisia Europeana”. „Fermierii romani sunt nedreptatiti din cauza…

- Razboiul din Ucraina a afectat foarte grav agricultura din Romania. Un fermier susține ca pe la noi prin țara au tranzitat 9 tone de cereale ucrainene și mare parte dintre acestea a ramas in tara noastra. El a mentionat ca este un exces de cereale care a dus la scaderea pretului cu 30%, precizand ca…