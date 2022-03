Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a eliminat 5 ferme de roboți inamici cu o capacitate de peste 100 de mii de conturi false, de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, conform agenției naționale de știri Ukrainski Novini. Acest lucru este menționat intr-un comunicat de presa al SBU. „De la inceputul razboiului, SBU a eliminat 5 ferme de roboți inamici cu o capacitate de peste 100 de mii de conturi false”, se arata in document. S-a subliniat faptul ca au fost create conturi false in diferite rețele sociale, inclusiv cele care sunt acum interzise in Ucraina. In timpul perchezițiilor, oamenii…