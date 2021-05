Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii fusesera plasați sub control judiciar in luna anugust a anului trecut, de atunci masura fiind prelungita succesiv.Conform prevederilor, aceștia aveau obligația de a se prezenta in fața instanței, in fața organului de urmarire penala sau a polițiștilor de fiecare data cand erau chemați.Mai…

- Velaria este un showroom care a luat naștere din dorința de a ajuta clienții in redecorarea locuinței, cu produse și servicii de inalta calitate. Magazinul are o gama variata de produse și accesorii care pot transforma casa in caminul mult dorit, care prinde un contur frumos și util. Draperii, perdele,…

- ”Prin ordonanta din data de 23.04.2021 s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un inculpat, pentru savarsirea infractiunii continue de inselaciune, prev. de art.244 al.1 si 2 din C.pen, constand in aceea ca in perioada mai 2014 – prezent, ar fi indus si mentinut in eroare Compania Nationala…

- Procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat, sambata, ca au retinut o persoana care ar fi folosit la angajare o diploma de licenta obtinuta fraudulos, inducand in eroare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, scrie Agerpres. Potrivit unor…

- Un magazin din municipiul Iași accepta ca și plata criptomonede. De asemenea, este singurul de acest fel din zona Moldovei. Deocamdata, clienții pot plati cumparaturile folosind eGold și Bitcoin, valabil la cumparaturile online. In scurt timp, vor putea face plata in magazin și la POS. Plata in criptomonede…

- ,,Magazinul de suveniruri KAROLYI SOUVENIR, situat in incinta Castelului Karolyi va așteapta cu o gama variata de produse, ideale pentru cadouri sau de ce nu, pentru a va decora propria locuința. Produsele noastre va vor reaminti de clipele de neuitat pe care le-ați petrecut vizitand parcul dendrologic…

- Magazinul de suveniruri Karolyi Souvenir, situat in incinta Castelului Karolyi va așteapta cu o gama variata de produse, ideale pentru cadouri sau de ce nu, pentru a va decora propria locuința. “Produsele noastre va vor reaminti de clipele de neuitat pe care le-ați petrecut vizitand parcul dendrologic…

- Beatrice Rancea, directorul Operei Naționale din Iași, și inca zece persoane au fost puse sub control judiciar. Masura a fost luata de procurorii DIICOT, intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. Beatrice Rancea a fost audiata dupa ce procurorii i-au percheziționat casa…