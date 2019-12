Stiri pe aceeasi tema

- Deputata PSRM Alla Pilipețcaia a felicitat locuitorii din orașul Soroca intr-un mod inedit, mai precis inversand literele din clasica urare "Craciun Fericit", relateaza unimedia.info.Rezultatul inversarii literelor a condus la o urare cu iz nostim. Citește și: EXCLUSIV Amintirile unui…

- Criza politica din Republica Moldova alunga aproape orice urma de bunastare si amenința dezvoltarea economiei pe viitor. Expertul Viorel Girbu afirma ca incertitudinea pe plan politic ii sperie pe oamenii de afaceri, care nu mai au siguranța zilei de maine.

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova vrea sa pastreze, cu orice preț, actuala majoritate parlamentara. Deputații PSRM nu au luat, insa, o decizie privind votul de la ședința de maine a Parlamentului.

- Potrivit sursei citate, Blocul ACUM a castigat 91 din cele 384 de primarii in localitatile in care a fost organizat al doilea tur de scrutin. Pe locul al doilea se afla Partidul Socialistilor din Republica Moldova, cu 83 de mandate, printre care si cel de primar al municipiului Chisinau, scrie Agerpres. …

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a castigat alegerile locale de duminica in cele mai multe raioane ale Republicii Moldova, potrivit datelor publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC), conform agerpres.ro. PSRM s-a impus in 14 raioane, iar in trei dintre ele a obtinut peste…