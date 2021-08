Stiri pe aceeasi tema

- O serie de mari companii, precum Goldman Sachs Group Inc. sau Havas SA, cred ca drumul cel mai scurt pana la inima angajatilor trece prin stomac si incearca sa isi convinga angajatii sa revina la birou prin oferirea de mese gratuite, transmite Bloomberg, arata Agerpres. In cazul bancii Goldman…

- Intitulat „Capul unui urs”, un desen semnat de Leonardo da Vinci a fost adjudecat, joi seara, pentru 8,85 de milioane de lire sterline la o licitatie organizație organizata de casa Christie’s la Londra. Lucrarea, care a fost expusa la New York si Hong Kong inainte de a fi scoasa la vanzare, era estimata…

- Guvernul britanic anunta miercuri un acord cu Uniunea Europeana în ”razboiul cârnatilor”, cu privire la o amânare de trei luni - pâna la sfârsitul lui septembrie - a implementarii unor masuri post-Brexit privind Irlanda de Nord, relateaza AFP.Acest acord…

- Franta si Rusia, la feminin, respectiv Irlanda, la masculin, au prins ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa disputarea ultimului turneu de calificare olimpica de la Monaco, noteaza AFP, potrivit Agerpres. In turneul feminin, in semifinale, Rusia a invins…

- Ministrul britanic al Finantelor Rishi Sunak anunta ca urmeaza ca un acord cu privire la fiscalitate sa fie incheiat cu Statele Unite in cadrul G7, insa subliniaza ca marii giganti in domeniul tehnologiei este necesar sa-si plateasca partea in schimbul sustinerii de catre Londra a unor propuneri…

- Londra a devenit in urma pandemiei de coronavirus metropola cu cele mai scumpe prețuri la inchirierea de spații pentru depozitare, costurile actuale depașind Hong Kong-ul și San Francisco, relateaza Bloomberg. Prețul unui metru patrat a crescut in 2021 cu 13% fața de anul precedent.

- Un desen al lui Leonardo da Vinci care reprezinta un cap de urs este asteptat sa fie vandut pentru 12 milioane de lire sterline la o licitatie ce va avea loc la inceputul lunii iulie. Intitulat „Capul unui urs”, desenul va fi vandut la Londra de Christie’s, informeaza The Guardian. El…