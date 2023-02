Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei de rugby a debutat cu un succes in fata Poloniei in noul sezon din Rugby Europe Championship, scor 67-27 (38-10). Primul eseu a fost marcat de Marius Simionescu, de la SCM USV Timisoara. Alti trei jucatori de la echipa banateana au evoluat in acest joc de ieri, de pe arena „Arcul…

Scandari xenofobe in timpul meciului de rugby Romania - Polonia. Un grup format din 25-30 de ultrași a scandat lozinci xenofobe in timpul meciului de rugby dintre Romania și Polonia din Rugby Europe Championship.

Sambata, pe stadionul „Arcul de Triumf", un grup de 25-30 de ultrași a apelat la lozinci xenofobe in meciul de rugby dintre Romania și Polonia din Rugby Europe Championship.

- Naționala de rugby a Romaniei debuteaza in sezon 2023 al Rugby Europe Championship (REC), sambata, 4 februarie, ora 14.00, pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucuresti, intr-o partida cu Polonia, echipa nou promovata. Este singurul meci din faza grupelor pe care „stejarii” il disputa pe teren propriu,…

Meciul dintre Sepsi Sf. Gheorghe - FCU Craiova a fost intrerupt de doua ori de arbitru, din cauza scandarilor xenofobe ale spectatorilor.

- Cupa Romaniei Betano iși va consuma, astazi, ultima etapa a fazei grupelor, iar pentru Petrolul urmeaza meciul de pe „Ilie Oana” cu U Craiova 1948. Intalnirea se va disputa incepand cu ora 19.00 și, paradoxal, deși la acest moment este pe ultimul loc in clasamentul grupei din care face parte in ”noul…

- Dupa ce au intalnit in premiera acasa selecționata Chile, și dupa intalnirea devenita tradiționala cu Uruguay, Stejarii vor da piept, sambata 19 noiembrie, cu Samoa, una din forțele rugby-ului din Pacific dar nu numai. Este o reeditare a intalnirii din 2017, atunci cand Romania a invins pe vechiul Arc…

- Dupa ce a fost hulit de suflarea fcsb-ista, in special, Alin Petrache are toate motivele sa fie laudat pentru lupta pe care a dus-o impotriva disputarii meciurilor de fotbal intern pe arena „Arcul de Triumf”. Pe fanii de tastatura ai fotbalului nu i-a sensibilizat faptul ca Arcul de Triumf era o moștenire…