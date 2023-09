Stiri pe aceeasi tema

- * Cu totii au optat sa produca energie electrica din surse regenerabile pentru propriul consum N.Dumitrescu Avand in vedere tarifele majorate la utilitați, in mod special la consumul de energie, destui romani au ținut sa nu se mai regaseasca printre clienții permanenți ai diferitelor companii de profil…

- Daca ți-a trecut prin minte ideea de a investi in parcuri panouri fotovoltaice in Romania, trebuie sa fii sigur ca ai o idee foarte buna! O astfel de investiție este o soluție sustenabila și inovatoare, ce are ca scop producerea de energie electrica. Citește randurile de mai jos și afla ce presupune…

- Conform ANRE, de astazi, 16 august 2023, incep inscrierile pentru sesiunea de autorizare a electricienilor din Romania. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, de miercuri, 16 august 2023, incepe sesiunea de autorizare a electricienilor.…

- Peste 775.000 de numere de telefon, portate in prima jumatate a anului 2023Romanii au portat in prima jumatate a anului 775.108 numere de telefon, 96% dintre acestea, respectiv 745.595, fiind numere de telefonie mobila, iar 29.513 numere de telefonie fixa, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale…

- Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica l-a ales, marti, pe Stefanita Munteanu in postul de presedinte al Directoratului companiei, denumit alternativ director general executiv sau Chief Executive Officer (CEO). Potrivit unui comunicat Transelectrica,…

- Peste 730.000 de utilizatori din Romania au la dispoziție conexiunea 5G, la nivelul intregii țari existand peste 1.200 de statii de baza cu aceasta tehnologie, dupa cum a declarat Cristin Popa, director executiv Monitorizare si Control in cadrul Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Balanta import-export de energie trebuie sa fie in favoarea Romaniei, iar in primele patru luni ale acestui an tara noastra a fost exportator net, a declarat, joi presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, citat de Agerpres."A fost o preocupare…