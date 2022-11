Fenomen spectaculos in Bucegi observat de un meteorolog. Sergiu Olteanu, de la stația meteorologica Omu din Bucegi , a surprins ceva care apare destul de rar. Aceasta pe langa misterele care inconjoara Bucegii noștri. Munții Bucegi au fost mereu invaluiți de mister și nu puține sunt poveștile in care se spune ca dincolo de padurile dese și piscurile stancoase sunt tainuite secrete importante, cu tenta paranormala . In cazul de fața insa vorbim despre un fenomen meteo rar. Respectiv este vorba despre o mare de nori – un fenomen creat de temperaturile ridicate pentru aceasta perioada, inregistrate…