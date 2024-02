Fenomen spectaculos în România – peștii sar direct în bărcile pescarilor Imagini spectaculoase au fost surprinse in Delta Dunarii! Sute de pești au putut fi vazuți sarind la suprafața apei, sau chiar in barcile pescarilor. Fenomenul este unul foarte rar și are loc cu precadere in timpul anotimpului rece. Este vorba de specia sanger, o ruda a crapului asiatic. Specialiștii au și o explicație științifica pentru acest comportament interesant. Spun ca in acest fel peștii iși regleaza flotabilitatea. Un fenomen similar a mai fost surprins și intr-o crescatorie piscicola din Sulina. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Botoșani: Aproape anual, in jur de zece minore aduc pe lume un copil. De ce a luat amploare fenomenul mamelor minore Romania se afla pe primul loc in Uniunea Europeana la numarul de mame minore. Specialiștii in sanatate și asistența social spun ca de vina pentru aceasta statistica sumbra sunt lipsa…

- Ion Țiriac (84 de ani), unul dintre cei mai bogați oameni din Romania, și-a anunțat noul proiect grandios.Cu o avere estimata la 1,75 miliarde de euro, Ion Țiriac a devenit primul miliardar al Romaniei, in 2007. El a dezvaluit ca este gata sa construiasca un complex sportiv grandios in Otopeni, care…

- „ Tornada Roșie ” a atacat Romania chiar in acest weekend. Specialiștii denumesc astfel aglomerația de sarbatori din magazine și piețe. Weekendul care tocmai se incheie a fost cel mai aglomerat din ultima vreme. Milioane de romani au luat cu asalt piețele și magazinele. De fiecare data, cand vin sarbatorile,…

- Specialiștii anunța condiții ideale pentru observarea fenomenului spectaculos, care va putea fi vazut inclusiv in Romania, insa intr-un anumit moment. Ploaia de stele „Geminide” va avea loc in perioada 11-16 decembrie, fiind cel mai puternic curent de meteori al anului 2023, care produce in jur de 100…

- Vremea din Romania se schimba radical in urmatoarele ore! Un fenomen extrem a pus stapanire pe țara noastra, iar ceea ce urmeaza va surprinde pe toata lumea. Iata ce inseamna inversiunea termica și ce se va intampla cu vremea din toate județele țarii. Specialiștii au clarificat situația.

- Imagini rare vin de la Constanța, acolo unde s-a intamplat un fenomen foarte ciudat. Județul este sub cod roșu de viscol, iar pe rețelele sociale a aparut cum tuna și fulgera, lucru foarte neobișnuit in mijlocul unui viscol. Cum a fost posibil și care este explicația meteorologilor? Acest lucru se intampla…

- Aurora boreala care a uimit aseara Romania are o explicatie periculoasa. Cerul s-a inrosit din cauza unor explozii solare puternice. Astronomii se asteapta la un bonus – fenomenul s-ar putea repeta peste doua zile. Aurora boreala, specifica tarilor din apropierea Cercului Polar, a colorat aseara cerul…

- Un fenomen rar a aparut duminica seara pe cer, in mai multe judete din Romania, inclusiv in județul Cluj. Lumini rosii au format imaginea unei posibile aurore boreale, iar oamenii s-au intrebat cum a fost posibil acest fenomen unic sa apara și pe cerul Romaniei.Adrian Șonka, astronom la observatorul…