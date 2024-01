Stiri pe aceeasi tema

O explozie s-a produs la una dintre roțile din spate ale remorcii iar șoferul camionului a oprit vehiculul pe acostamentul șoselei, pentru a incerca sa stinga flacarile.…

- Țițeiul rusesc intra in UE peste plafonul legal de preț. Aplicarea regulilor de catre Bruxelles este fragmentara. Și a aparut o noua piața neagra, noteaza Politico. La inceputul lunii august, oficialii bulgari au observat ceva de care nu erau siguri daca este legal.

- O balta de petrol acumulata pe un versant din apropierea Vulcanilor Noroioși din comuna Scorțoasa prezinta risc mare de poluare a panzei freatice, dar și de incendii. Așa suna avertismentul unui localnic din Scorțoasa.

Pesta porcina baga frica in gospodari, inainte de Ignat. Noi focare de pesta porcina africana au fost depistate in județul Buzau, inaintea…

- Cafeaua de dimineața este un obicei inradacinat de mult timp. Numai ca unii nu se opresc la una-doua cafele. Specialiștii atrag atenția ca poate interveni și intoxicația... intoxicația cu cofeina.Potrivit Societații Americane de Chimie, cofeina este unul dintre cele mai utilizate droguri de pe Pamant.…

- O tragedie a ingrozit intreaga țara. Un muncitor a murit in Argeș, dupa ce a fost ingropat de viu sub un mal de pamant. Barbatul a fost gasit in stop cardio-respirator, iar ulterior medicii au fost nevoiți sa constate decesul. Localnicii sunt terifiați de modul in care s-a stisn din viața barbatul.

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a precizat ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs un nou seism cu magnitudine peste 4, in zona Vrancea. Este al doilea dupa cel produs la primele ore ale dimineții in aceeași zona, cu magnitudine tot peste 4 pe Richter. Astazi, la 16:06:25…

- Vin morții pestei ei! Zeci de morminte risca sa o ia la vale dintr-un cimitir din Buzau. Localnicii sunt ingrozițiO alunecare de teren da mari batai de cap autoritaților locale din comuna Lopatari, județul Buzau. Localnicii sunt ingroziți ca mormintele din cimitirul din sat o pot lua la vale.…