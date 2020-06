Fenomen ÎNGRIJORĂTOR în plină pandemie: Cresc alertele pentru măști periculoase Numarul mastilor periculoase a crescut ingrijorator. Sunt 41 de tipuri de astfel de masti, pentru care au fost emise șase alerte, scrie Mediafax. InfoCons revine cu o noua alerta emisa prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, pentru inca 2 noi tipuri de maști de protecție neconforme care se adauga la cele cinci alerte transmise anterior. Ultimele doua alerte au fost emise de Germania și Croația, pentru maști marca LexusLance fabricate in China și marca Oany, venite tot din China. Ludovic Orban tuna și fulgera dupa scandalul cu Nicușor Dan:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mastilor periculoase a crescut ingrijorator. Sunt 41 de tipuri de astfel de masti, pentru care au fost emise șase alerte. InfoCons revine cu o noua alerta emisa prin Sistemul de alerta...

- InfoCons a emis o alerta prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, pentru inca 7 noi tipuri de maști de protecție neconforme care se adauga la cele patru alerte transmise anterior. Prima alerta a fost transmisa in data de 28 Aprilie 2020 pentru 4 tipuri de maști…

- Ziarul Unirea 32 de tipuri de maști de protecție, declarate PERICULOASE pentru sanatate: Lista ultimelor 15 32 de tipuri de maști de protecție neconforme au fost semnalate de Sistemul european de alerta rapida pentru produse nealimentare (RAPEX), cea mai recenta alerta facand referire la 15 noi tipuri,…

- Ziarul Unirea ALERTA de la InfoCons: Maști care pot fi PERICULOASE, pe piața din Romania Asociatia de protectie a consumatorilor InfoCons, prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, atrage atenția pentru inca 6 maști de protecție neconforme, care sunt achiziționate in…

- Este alerta in Romania. Pe piața au ajuns maști periculoase, in plina stare de alerta, cand romanii sunt obligați sa le poarte in spații inchise. Organizația pentru Protecția Consumatorilor atrage atenția asupra unor alerte emise de Polonia și Belgia, legate de maști de protecție care pot fi periculoase…

- Ziarul Unirea Guvernul Orban a stabilit un nou RECORD, in plina pandemie: POTOP de Ordonanțe de Urgența in prima saptamana de stare de alerta Ludovic Orban și miniștrii sai au stabilit un nou record, in plina pandemie: au dat 11 Ordonanțe de Urgența in prima saptamana de cand Romania se afla in stare…

- Alerta sanitara! Patru tipuri de masti de protectie aflate pe piata, periculoase pentru sanatate InfoCons a transmis, miercuri, o alerta sanitara ce vizeaza patru tipuri de maști de protecție aflate in acest moment pe piața, intrucat nu corespund cerințelor. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- InfoCons prin Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare și periculoase, va atrage atenția la urmatoarele produse, care sunt achiziționate in special in aceasta perioada. Numarul alertei: A12/00614/20 Categorie: Echipamente de protecție Produs: Masca de filtru de particule Marca: Likelove…