Fenomen bizar la Wuhan după ce s-a terminat pandmeia de coronavirus. Aplicaţiile au căzut Un sistem local de aplicații pentru casatorie, gazduit de platforma tehnologica chineza Alipay, a inregistrat o creștere de 300% a traficului, potrivit unei postari oficiale pe site-ul chinez de microblogging Weibo. Numarul mare de accesari a dus la blocarea temporara a site-ului. De asemenea, Alipay a anunțat ca ofera cuplurilor posibilitatea de a cauta ce nume de bebeluși au fost deja folosite de alte cupluri. Alipay este una dintre cele mai utilizate platforme online din China, alaturi de WeChat. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

